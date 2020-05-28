曾標榜是女性健身第一品牌的「輕適能」連鎖健身房，日前驚爆惡性倒閉，執行長賴志欽及營運長吳佳倫吸金5000萬元後避不見面，造成1萬6000名會員受害，股東、員工及會員組成的自救會，今年2月到台北地檢署控告吳、賴2人涉嫌詐欺、背信及違反《商業會計法》。台北地檢署27日約談相關人員到案後，依違反《公司法》等罪嫌，諭令賴、吳等3人各10萬元交保。其中賴、吳限制出境出海。

今年2月間，自救會到北檢控告，控告吳、賴2人，成員並高喊「吳佳倫、賴志欽還我血汗錢」、並指稱吳、賴二人是「無賴二人組」。

自救會郭姓發起人表示，輕適能在7年前由賴志欽等人創辦，並在2017年開始以開放加盟為名對外大量募資，賴並且打著健身名人的招牌經常在媒體分享創業經驗，近3年募得約5000萬元，包括「輕適能」在內，陸續創立3個品牌，全台有15家分店。

郭男指出，去年底賴志欽告知股東有資金缺口，接著遲發薪資，今年1月底更大量關店、裁員，還在資金不透明的情況下把台北市、新竹各2家分店轉給其他業者接手。

北檢5月27日發動約談搜索，訊後諭令負責人兼執行長賴志欽、營運長吳佳倫等3人各10萬元交保，其中賴、吳限制出境出海。

(中時 )