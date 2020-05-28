女星劉樂妍近年演藝重心移往大陸，不過卻被控九合一大選前，要房客投票給當時參選台北市議員的羅智強，就可減收當月房租1千元，因此遭台北地檢署依違法選罷法起訴，人在大陸的她則隔海喊冤：「莫名其妙，欲加之罪」。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

劉樂妍在九合一大選前，曾公開表示若房客回家投票給羅智強，房租就減1000元，此貼文被網友轉貼到PTT並檢舉涉嫌賄選，檢方偵查時她也坦承犯行，最後依《違反選罷法》99條期約賄選罪起訴，最高可判10年徒刑，不過昨日首次開庭，劉樂妍人在大陸但並未請假，由律師代為出庭，對此她則在微博嗆聲：「法院說這是三年以上的重罪。我覺得非常莫名其妙，欲加之罪，何患無辭？律師是法院強迫指派的，這叫做我用法扶律師？」，語氣中透露不滿情緒。

不過2018年展開調查後，檢察官都是約定她返台期間進行開庭，據了解每次檢察官傳喚她開庭時，總會偏離主題，還不忘強調：「我沒有那麼支持國民黨，我只是想打敗民進黨，最支持的其實是共產黨」。

(中時電子報)