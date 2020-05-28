新冠病毒來襲，在鎖國封城影響下，多數國家經濟、教育與生活皆受到影響，也改變了商業模式。在零接觸及宅經濟需求下，視訊軟體、電商網購及線上學習使用率大增，數位轉型也成為廠商要盡速面對的課題。

為讓業界了解後疫情時代數位經濟趨勢，經濟部國際貿易局與外貿協會於27日辦理「後疫時代數位商機探索論壇」，並同步於經貿透視Facebook粉絲團與外貿協會YouTube頻道線上直播，吸引線上線下共計超過500人次參加。

外貿協會董事長黃志芳表示，現今全球化程度已不可同日而語，全球經濟綿密交錯、互相連結，只要其中一個小小的環節出了問題，蝴蝶效應就會帶來意料之外的影響。

黃志芳更強調，在數位時代每一家企業都是科技公司，這波疫情讓數位轉型加快了5至10年，此時此刻不論是公部門或私人企業都體會到數位轉型的迫切性。

數位化程度將決定未來企業生存與競爭力，外貿協會不僅展覽、產品發表會和買主拓銷洽談會等活動全面數位化，更開辦線上數位學院協助中小企業適應這波衝擊。

台灣區電機電子工業同業公會理事長暨前英業達董事長李詩欽提到，後疫時代製造業回穩，將朝在台研發、在亞洲低成本國家量產、在銷售市場組裝發展，供應全球客戶。

李詩欽強調，5G是台灣的未來、10年最大的商機，人工智慧、智慧製造、邊緣運算、雲端運算及大數據將影響企業的競爭力，圍繞在旁邊的就是數位轉型。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福放下科技不談，特別強調數位轉型的重點不是數位、而是轉型。每個員工都要擁抱挑戰，改良產品為客戶解決難題與挑戰，用同理心了解客戶真正的需要，甚至與客戶建立夥伴關係，便能順利轉型產品。

在電商網購方面，台灣樂天市場財務長李志興表示，電商絕對是未來交易的重要平台，尤其電商可做到實體店面無法做到的大數據分析，了解客戶的需要而有精準的行銷。

TutorABC總經理黃嘉琦表示，大數據（Data）、互聯網（Network）與人工智慧（AI）將讓全世界成為一所學校，每個人都能有公平受教的機會，在數位平臺上獲得所需的知識與技能課程，更可以因材施教。

(時報資訊)