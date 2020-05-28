文華東方員工遭資遣。（中時資料照）

文華東方驚傳裁員，若全球疫情再不緩和，國際飯店恐會撐不下去，交通部將如何協助？交通部長林佳龍今日表示，有五星級飯店，像晶華酒店積極轉型，爭取在國境進出限制的時候，增加國內旅客的住宿率；也有像文華東方這樣大型的國際酒店，可能預期短期內不會開放出入境旅遊，所以決定不同因應策略，一方面暫停一些客房營業並裁員。

林佳龍說，勞動部已介入協商，因涉及大量解僱，會依法保障勞工權益；至於交通部觀光局都有紓困方案，可是文華東方並沒有來申請，也許跟經營策略考量有關，可能預期到國際觀光客入境短期內不會出現，決定此方式來因應，會加以了解並協助。

面對國際旅客不能來，是否會引發國際飯店大規模倒閉潮？林佳龍說，台灣過去觀光業發展比較擴張，事實上經營環境相對困難，這一波疫情衝擊，交通部一方面展開救急、紓困，可是長期也要協助觀光業轉型、升級。過度競爭，價格就低、品質差，如何輔導協助觀光業走向差異化、更優質精緻的服務，相信在三個月紓困期告一段落後，國旅應會成為提升觀光的產品。

林佳龍認為，面對競爭會有退場機制，市場有其功能，會予以尊重，一開始是紓困救急，能夠轉型升級的產業也許會發展得更好，不願意轉型升級、決定退出市場的產業，希望能夠很平順、減少歇業導致的失業潮。重點是在產業發展、提供穩定就業機會。

林佳龍說，預期到年底前，出入境旅遊會有很大管制，會以擴大國民旅遊為重點；也密切注意振興券的發放，只要把振興國旅做好，各種券如果加持，希望能產生加乘效應。

(中時 )