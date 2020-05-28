美股周四因重啟經濟與研發新冠疫苗樂觀氣氛蔓延，激勵道瓊工業指數再度大漲逾500點，短線連續兩個交易日的累計漲點已逾千點，短多士氣如虹，也刺激台股短多持續向波段新高挺進，今早盤在蘋果供應鏈概念股之三王台積電、股王大立光與鴻海，領軍電子股攻堅，加上觀光族群極短線持續飆高帶動下，使加權股價指數伺機向高檔半年線挑戰。

台股今開盤暫報上漲25點，為11040點，迄上午9：16的指數仍暫報11047點，揚升33點，漲幅0.3%，成交308億元。而盤中的最高點暫報11087點，已兵臨半年線11101點城下。

券商業者指出，美股短多雖不錯，但台股短線仍有港版國安法或引爆中美衝突之風險變數，與MSCI半年度調降台股權重，將在明日盤後生效，使外資對台股的調節壓力，仍不宜漠視。

早盤上市櫃表現不錯的股票，仍各具題材領先盤勢發展，包括遠雄來、夏都、華邦電、華園、劍湖山、易飛網、熱映、智邦、新天地、老爺知、五福、大宇資、玉晶光、上銀、亞德客-KY、茂矽、達邁、新日興、環球晶與健策等。

(工商 )