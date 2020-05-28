受到新冠肺炎疫情影響，全美死亡人數已破10萬人，美國籃球協會主席柯朗吉洛不得不宣布將今年原本預定8月的籃球名人堂頒獎典禮延期至明年。

今年的名人堂成員有「小飛俠」布萊恩、「石佛」鄧肯、「狼王」賈奈特以及名帥湯姆賈諾維奇等人，被外界視為史上最豪華的單屆陣容，當中又以年初搭乘直升機意外墜毀身故的布萊恩最悲情。

柯朗吉洛表示，名人堂頒獎原定在8月，先前因為疫情緣故而推延至10月，但如今新冠肺炎疫情已在全美造成超過10萬人過世，何時能夠舒緩也不得而知，因此名人堂頒獎將延期至明年，委員會將在下個月討論延期後的確定時間。

柯朗吉洛說，曾經考慮將名人堂頒獎地點改至能容納8319人的the MassMutual Center，但礙於必須保持社交距離的考量，最終還是決定將頒獎典禮延期至明年，不過這還是屬於2020年的名人堂頒獎，不會和2021年名人堂合併，因為今年的名人堂具有特殊意義。

(中時 )