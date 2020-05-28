搶攻涼夏商機，美食-KY旗下85度C獨家與百吉推出聯名商品，幫你解決甜蜜的負擔，今日起在全台門市推出三款Poki棒棒冰沙，包括蘇打、檸檬、乳酸等三種口味，炎炎夏日，來一杯酸酸甜甜的棒棒冰沙，沁涼指數破表。

「啵！」一聲，細細長長的冰棒一分為二，不管甚麼口味，大家都喜歡從頂端咬一個小缺口，然後先吃短的再吃長的，一點一滴慢慢品嘗，這是百吉冰棒特有的吃法，也是記憶中最經典的滋味，曾經佔領許多人童年對於冰品的深刻記憶，碎冰的沁涼口感，100％的滿足感！不過小時候總覺得一根一根吃不過癮，沒關係！現在到85℃給您一整杯，原汁原味的百吉棒棒冰沙大口暢飲，仿佛進入時光隧道，重溫記憶中的碎冰口感。

85℃獨家與百吉聯名合作，把小時候吃的棒棒冰變成冰沙了！Poki棒棒冰沙有經典蘇打、清爽酸甜檸檬、清新乳酸等三種口味，繽紛的夏日色彩，再搭配一片新鮮黃檸檬，每一口酸甜清爽、不論視覺、味覺沁涼指數破表，5／28起，全台門市上市，每杯只要55元(中杯)，還等甚麼？一起排隊搶買 回味童年滋味。

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