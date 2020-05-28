2020年一開始黑天鵝亂竄：新冠肺炎（COVID-19）、美國無限QE、各國央行降息，疫情襲擊全球帶來經濟衝擊與嚴重災損。資金流動湧入投資市場，低息時代錢越存越少，資產配置首選仍是精華區不動產，而後疫期時代「公園防疫宅」也成為重要概念。

新冠肺炎疫情比SARS嚴重，影響更廣，但國人對未來信心普遍正面，尤其這次台灣防疫成功，凸顯國內居住品質、健康醫療與環境安全，再加上房價相對平穩，提高外商與置產企業主來台移民或投資意願，尤其去年美中貿易戰後，陸續回流的台商大增，光是去年商辦、廠辦、土地與精華區高總個案，傳來捷報可嗅出端倪。

另外，台灣央行也在今年三月份宣布降息1碼（0.25％），重貼現率來到1.125%，創下歷史新低，對於購屋族、房貸族是利多。SARS時期國內利率為12%~15%，幾乎是現在的10倍，現在負擔相對低，房市有支撐性，建議國人購屋方向，可朝逐捷運、公園與大型開發而居來做選擇，若考量疫情對居住健康的影響，可觀察鄰近是否有公園，或挑選街廓大綠意多的重劃區，是後疫期時代「公園防疫宅」重要概念。

市場雜音多，不少人在等疫情後房價下跌，但房價下跌與否的關鍵是利率，不是疫情。目前利率降到歷史低點，閒置資金必需有出口，再來營建成本越來越貴，土地稀有、原物料與工資上漲 ，消費者對居住品質要求提升，房價當然回不去。儘管各方意見紛陳，從市場數據：核發建照量、代表交易市場動能的買賣移轉件數、或需求面的新增房貸量來看，這波疫情對房市干擾不大，自住客買盤仍強，加上央行降息助攻，國內疫情趨緩，買氣穩健。

重劃區建案是近年推案主力戰場，以北台灣來說，新北的江翠重劃區、央北重劃區、二重疏洪道、桃園的A7、小檜溪重劃區，可望成為年度推案重鎮，重劃區具有整齊街廓、綠帶公園多、房屋新穎，與近北市地利優勢，吸引雙北購屋族，從建商角度來看，重劃區土地面積大，可完整規劃建案，周邊多半有公共建設加持，未來增值性高，也讓重劃區成為建商與消費者首選。

其中不斷開紅盤的江翠重劃區，一級建商插旗更是不手軟，尤其最精華的DE區，從國泰、國美、東騰、麗寶、潤泰、忠泰、麗盛等大建商早已佈局完整，去年推案的國美翠亨村、國泰朋、北歐莊園與潤泰峰匯等更是熱銷指標，今年520檔期大型開發商歸隊，如立信一舉推出「帝景」五案總銷達110億元，以及同樣DE區的「潤泰二期」，區域熱度市場矚目。國內建築老手麗寶集團旗下的「麗盛建設」，向來推案量少珍稀，今年大旗揮軍江翠北E區，預計六月底公開，以傳家大宅出發，「齊質大戶」的雙併戶型，戶戶公園第一排，放眼目前江翠實在罕見，顯見品牌雄心高度。

麗盛建設力作「大璽Master One」，位江翠新富聚落，正面2099坪稚匯公園，江子翠捷運站、華江橋、新北大橋，江翠學區與文化雙十商圈，機能便利。獨棟全雙併戶型，進出單純，規劃49-66坪屬於區域內稀有產品，建商以豪宅規劃提供居住高品質，是換大換好的選擇。疫情期間回歸自住面，地段優勢外，知名開發商品牌與規劃，讓建案更具增值與保值性。

(中時電子報)