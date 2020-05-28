港星黃日華愛妻梁潔華近日不敵病魔逝世，讓他悲痛不已，其實他陪伴結褵近40年的妻子抗癌多年，深情形象令外界都動容，不過鶼鰈情深的兩人，也曾傳婚姻亮紅燈，幸好最後雨過天晴，夫間感情更加堅固。

黃日華和梁潔華同是藝員訓練班出身，兩人拍攝《京華春夢》時相識，2年後開始交往，曾經分開的他們，3年後又復合，並於1988年結婚，婚後梁潔華就淡出演藝圈，轉往保險業發展，黃日華為了愛妻，常遊說身邊人幫忙買保險，讓她多次成業績王，工作1年半就升職成為經理。

不過事業順遂之際，梁潔華被拍到和已婚男同事Kenny過從甚密，兩人更一起駕車到荒山野嶺密聊，不過當時黃日華表示對太太百分百信任，更專程出席太太保險公司的活動，並大方和Kenny合照，不過之後又再爆出兩人同遊台灣，梁潔華在雨中挽Kenny的手臂，不過黃日華依然選擇相信太太。

梁潔華曾在訪問時坦承，經歷過這件事，讓他們更成熟，更說黃日華曾想過要離婚，最後因為女兒放棄，而夫妻倆感情也更加堅固，一直恩愛至今。

(中時電子報)