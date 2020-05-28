莊競程偕同服務處主任蔡碧玉、秘書長曾沛昀等，前往位在台中工業區的財團法人塑膠工業技術發展中心參訪，受到該中心總經理蕭耀貴等人熱烈歡迎。（立委莊競程服務處提供／陳世宗台中傳真）

立委莊競程等為協助推動中部醫材產業發展，28日前往財團法人塑膠工業技術發展中心參訪。莊競程表示，未來將藉由塑膠中心在生醫的專業能量，為中部生醫產業發展共同努力，讓中部生醫產業的推動，迎頭趕上北部、南部的步調。

莊競程偕同服務處主任蔡碧玉、秘書長曾沛昀，市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人，前往位在台中工業區的財團法人塑膠工業技術發展中心參訪，受到該中心總經理蕭耀貴、總經理室經理薛光瑩熱烈歡迎。

蕭耀貴說，中部地區原具有精密機械及光學產業等優勢，更有全國第二多醫材廠商的聚落與許多教學級大型醫院的豐富資源，於10年前在產醫學研各方共同努立下，展開跨領域整合的推動，逐步形成中部醫材發展的平台。這幾年政府推動生技醫療產業不遺餘力，從北到南串接成為生技廊帶，挹注不少資金，但多以北、南為重，獨缺中部，非常可惜。

蕭耀貴指出，塑膠中心在生醫領域耕耘多年，投入將近20年時間，建構完整技術研發、測試驗證及法規輔導等系統，除協助廠商加速開發新產品外，也協助學校教授及醫院醫師將概念及實驗室雛形品，快速進行臨床前驗證及商品化，甚而成立新創公司。

尤其在這一波新冠疫情期間，面對時間緊迫與壓力下，協助醫護人員解決各種來自臨床的新需求，完成了防疫的重要任務。莊競程表示，他的專業是生醫工程，而生醫是國家發展的重點產業之一，可帶動經濟發展；面對突發疫情，也是超前部署重要一環。

為落實發展中部生醫產業政見，將藉由塑膠中心在生醫的專業能量，讓中部生醫產業的推動能迎頭趕上北、南的步調。莊競程強調，中部具地利的優勢，以及具有發展醫材相關產業的深厚基礎，加上學研醫跨域資源豐沛，發展出具國際競爭力的高階醫材，指日可待。

(中時 )