黃芷晴發聲。（圖／翻攝自 IG）
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這幾年，抱歉每次未能詳細地回應媽媽的事，因為我希望能為她減輕負擔，低調地與癌魔抗戰！我們減少娛樂，甚至放棄自己想做的事，非常羨慕別人無憂無慮的生活，但我們依然希望能盡量抽出更多時間陪她捱過每一個難關，簡單幸福地度過每一天。即使這段時間沒有別人生活得開心精彩，但我們一家人都很幸福對吧？有我們一直陪伴，您覺得幸福嗎？現在不痛，不用再吃藥了！就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您💓我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！我非常愛您，我最勇敢的女皇, 希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒💓 感謝各界關心，感謝所有一直以來照料媽媽的醫護人員，感謝素未謀面卻無私捐血的人們，是你們拯救了我最愛的人！請給空間我們辦理媽媽的後事，感激！ 請珍惜家人珍惜生命💓 RIP my queen 2020-05-26

wongadrian 黃芷晴（@wongadrian）分享的貼文 於 張貼

58歲黃日華和梁潔華結婚32年，7年前梁潔華被確診罹患急性骨髓性白血病，昨(27日)傳出不幸病逝，享年59歲。黃日華昨受訪透露梁潔華遺容十分安詳，含笑而去，她臨終前還囑咐女兒黃芷晴要好好照顧爸爸，一家人感情深厚，令人動容。

據《東網》報導，黃日華昨心情沉重受訪，分享梁潔華走的時候沒有太大痛苦，是笑著離開，嚥下最後一口氣前除了提醒女兒要多照顧爸爸，也叫他們父女要好好照顧家裡的狗狗，家中愛犬有的先前已過世，「我相信牠們正在陪我太太一起玩」。

梁日華也說，梁潔華生前常提醒他不要發脾氣、不要跟別人吵架、開車慢一點、別吸太多菸，他以後都會努力做到，只有戒菸這項會慢慢來。梁潔華對抗病魔7年多，醫生先前診斷她可能只能活1、2年，梁潔華卻撐了3年，最後辭世時體重只剩8、90磅，約36到40公斤，讓黃日華十分心疼。

而黃日華和梁潔華的女兒黃芷晴昨晚發聲，表示先前為了讓母親安心養病，很少公開談媽媽病情，全家人為了陪伴母親，各自都放棄娛樂和想做的事，雖然很羨慕別人家無憂無慮，但希望媽媽最後的日子能過得幸福，更盼梁潔華已經無病無痛，「我非常愛您，我最勇敢的女皇，希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒」。

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(中時電子報)

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