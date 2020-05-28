黃芷晴發聲。（圖／翻攝自 IG）

58歲黃日華和梁潔華結婚32年，7年前梁潔華被確診罹患急性骨髓性白血病，昨(27日)傳出不幸病逝，享年59歲。黃日華昨受訪透露梁潔華遺容十分安詳，含笑而去，她臨終前還囑咐女兒黃芷晴要好好照顧爸爸，一家人感情深厚，令人動容。

據《東網》報導，黃日華昨心情沉重受訪，分享梁潔華走的時候沒有太大痛苦，是笑著離開，嚥下最後一口氣前除了提醒女兒要多照顧爸爸，也叫他們父女要好好照顧家裡的狗狗，家中愛犬有的先前已過世，「我相信牠們正在陪我太太一起玩」。

梁日華也說，梁潔華生前常提醒他不要發脾氣、不要跟別人吵架、開車慢一點、別吸太多菸，他以後都會努力做到，只有戒菸這項會慢慢來。梁潔華對抗病魔7年多，醫生先前診斷她可能只能活1、2年，梁潔華卻撐了3年，最後辭世時體重只剩8、90磅，約36到40公斤，讓黃日華十分心疼。

而黃日華和梁潔華的女兒黃芷晴昨晚發聲，表示先前為了讓母親安心養病，很少公開談媽媽病情，全家人為了陪伴母親，各自都放棄娛樂和想做的事，雖然很羨慕別人家無憂無慮，但希望媽媽最後的日子能過得幸福，更盼梁潔華已經無病無痛，「我非常愛您，我最勇敢的女皇，希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒」。

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(中時電子報)