霸道總裁這裡挑！

「一段愛與XX的故事～」一聽到這句話，就不能不知道台灣偶像劇的黃金歲月！從2000年開始，《流星花園》、《吐司男之吻》打響台灣自製好劇的口碑，不僅捧紅無數演員，至今都已躍升為一線A咖，更是多部超越5%、6%的高收視，劇情吸睛話題十足，陪伴多少人度過周末、夜晚的Happy Time～

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2001年到2005年播出，紅透半邊天、紅遍國高中校園、紅到全亞洲的台灣偶像劇TOP20，第一名竟然是！！！（快往下看）

19、《薔薇之戀》

S.H.E全體出演，身為粉粉怎麼可以沒看過？《薔薇之戀》翻拍日本漫畫，除了看S.H.E三人首次全員飆戲外，劇中經典名場面就屬鄭元暢飾演的葵因為對哥哥堇產生愛意，兩人上演深情「男男吻」，挑戰當時社會風氣，劇情故事很前衛。

17、《戰神》

早期台灣偶像劇以改編知名日本漫畫為大宗，其中打破甜蜜愛戀、純純青春偶像劇的框架，《戰神》的灰暗、憂鬱成了異類，卻也殺出話題，劇中探討家庭性侵、自閉、親情等嚴肅話題，在10多年前都是少見的題材，卻能讓觀眾正視社會看不見的黑暗面。

16、《貧窮貴公子》

人家偶像劇貴公子都是學識淵博、高富帥，《貧窮貴公子》同樣有臉有腦，卻是一個窮人家的小孩，男神仔仔這款頹廢系美男子，論臉論氣質怎麼看都是貴公子，卻成為追硬幣跑的窮人家小孩，還女扮男裝當女傭，如此反差萌要不受歡迎都難～

12、《薰衣草》

在台灣偶像劇正發光萌芽時期，除了紅遍亞洲的F4《流星花園》外，《薰衣草》的虐戀可和道明寺、杉菜難分高下，陳怡蓉的純真和守候，等待著許紹洋的相遇，先甜後虐害觀眾哭的一把鼻涕一把眼淚，主題曲「記憶是陣陣花香～」節奏一下，情緒回憶通通湧現，這部劇也全面揭開偶像劇黃金巔峰。

10、《王子變青蛙》

作為打破《流星花園》高收視率的神劇，《王子變青蛙》熱播時，許多人「ㄉㄤˊㄡ」「ㄉㄤˊㄡ」的喊，集結失憶梗、霸道總裁、英雄救美等多個浪漫偶像劇情節，明道詮釋的「單均昊」至今仍是經典不敗總裁戶，而在亞洲的高人氣、高收視也吸引多國購買版權翻拍，但經典難以超越，收視和討論度都不如以往。

7、《西街少年》

台灣偶像劇黃金時期，可少不了《西街少年》！真實西門町故事翻拍，看壞壞痞痞的不良少年和被迫成為援交妹過生活的單純少女如何對抗惡勢力、找尋自我，先前網友還翻出孫協志飆腳踏車送湯麵的片段，耍帥、飛車通通來，劇情畫面中二感十足，卻是當時青少年最夯話題。

4、《愛情白皮書》

大學裡志同道合、玩在一起的朋友夥伴們，內心卻都有自己的小秘密...《愛情白皮書》從余文樂、彭于晏和楊丞琳到新版翻拍的張庭瑚、宋柏緯和王淨，劇中對友情、愛情等情感刻劃細膩，更大膽挑戰「同性戀情」，5個人的情愛糾葛把觀眾都看入心裡了～

3、《鬥魚》

改編自小說《小雛菊》的故事，《鬥魚》被譽為「台版古惑仔」，看小混混遇上心裡的白月光，郭品超和安以軒將情感演得豐沛，不知道逼哭多少人，搭配F.I.R的〈Lydia〉，音樂一下回憶湧現～時隔10多年，還翻拍新版電視劇和電影，重現青春不悔的愛情和義氣友情啊！

2、《惡作劇之吻》

讀書不在行、家世普通、長相平凡，青春時期的少女們都投射自己成為袁湘琴，遇上號稱IQ200、長的又高又帥、家裡有錢、學校風雲人物的江直樹，誰不想要青春裡有個他！鄭元暢的冷靜、傲嬌和林依晨的單純、鬼靈精搭配出甜甜愛戀滋味，高人氣更因此拍續集《惡作劇2吻》，收視不墜奠定「惡吻CP」崇高地位。

《惡作劇之吻》當年播出也圈粉無數。圖為男女主角鄭元暢（右）、林依晨。（本報系資料照片）

1、《紫禁之巔》

要打去練舞室打！《紫禁之巔》集結一群愛跳舞的年輕小夥子，透過跳舞他們成長，比賽贏得名次、找回愛人和家人，想告訴觀眾「跳舞的孩子不會變壞」，在當時風靡國小、國中青春校園，但一晃眼快20年過去，看看熱血青春偶像劇的「在雨中邊尬舞邊吵架」、「要打去練舞室打」片段，網友尷尬癌都要「牙起來」啦！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月28日至2020年05月27日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2001-2005年台灣偶像劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)