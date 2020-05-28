翻拍法官協會臉書官網

陳師孟監委約詢法官案及火車殺警無罪判決等，多起重大矚目案件引發社會的關注，中華民國法官協會也適時發出聲音，強調捍衛司法審判獨立的決心，並傾聽人民的聲音，為了讓法官們更接近民眾，協會也創首例設計出圖像在臉書公開。

法協臉書貼文表示「法官協會開始走入臉書後，一直在思考要以怎樣的面貌跟大家見面，在我們這個平台中，可以看到各法院第一手針對判決發出的新聞稿，也可以看到我們對新聞時事的法律議題提出想法」

協會指出，知道臉書這平台已經成為與社會溝通的橋樑，法官從來不是不食人間煙火，而是靜下心觀看、聆聽每個案件中的悲歡離合，做出最適切、最公正的決定，而在一連串的集思後，協會的新圖像粉墨登場，對於這個圖像，也分別寫下三種型態的文稿

圖像的意涵；閉目聆聽法律意旨，睜眼尋思正義方向；長劍代表追求正義的決心與責任、法官則是保護人權的鬥士、雖然純淨之殿路途且行且艱辛、但我們始終堅持不屈、隱形之翅獨立飛翔、莫忘初衷的是天秤兩端守護正義的決心

時而閉目，嘗試在眾多紛擾之中，靜心聆聽法律傳達的聲音；時而睜眼，努力尋找正義的路徑，用心體會人民的感受。長劍不是權威，更多的是肩負的責任，在司法審判的天秤下，正義終將展翅。

(中時 )