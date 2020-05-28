記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）上修本季營收預測，受此激勵，周三盤後股價一度上揚3.4%，創52周新高，惟目前漲幅收斂，僅漲0.36%，報49.63美元。

美光宣布第三財季（截至5月28日）營收預測由46億～52億美元，調升至52億～54億美元，並預估經調整後每股盈餘將介於75～80美分。分析師預測均值為營收49.3億美元，經調整後每股盈餘為56美分。

美光表示，NAND與DRAM記憶體晶片的定價趨勢都很強勁，供應鏈的情況也已經改善。客戶的需求強勁，尤其是對數據中心晶片的需求，應與防疫期間的遠端工作模式有關。

跨國金融科技公司海納國際（Susquehanna International Group）將美光的股票評級由「中立」調升為「正面」，亦為美光股價帶來提振。SIG表示，美光未來12個月的「風險／回報比」（risk/reward）極具吸引力。

(時報資訊)