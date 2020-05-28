二極體廠—德微(3675)股東會通過每股配息1.3元，董事長張恩傑表示，考量疫情及公司拓展業務計畫，今年配息略低於往年，不過今年前4月及上半年業績遠優於去年同期，加上合併亞昕擁有遞延所得稅利益，在公司營運谷底已過下，未來配息將遠優於今年。

德微今天舉行股東會，德微2019年全球半導體產業不佳，二極體產業年衰退6%到7%，且去年搬遷桃園新廠區，導致稼動率較2018年減少8%，良率下滑1%，獲利也較2018年衰退。

德微2019年合併營收為15.47億元，營業毛利為3.07億元，合併毛利率為19.88%，稅後盈餘為1.02億元，年減8.93%，每股盈餘為2.3元，今天股東會通過每股配息1.3元。

全球新冠肺炎疫情衝擊各產業，德微因廠區均在台灣，且各產品線受惠於遠端生活需求，業績表現，第1季稅後盈餘為2244萬7000元，較去年同期成長23%，單季每股盈餘為0.51元；累計前4月合併營收為5.27億元，年成長10.09%。

(時報資訊)