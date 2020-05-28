美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc.)調高2020會計年度第3季財測，股價大漲7.97%，帶動台灣DRAM股南亞科(2408)跳空開高，華邦電(2344)連續第二天大漲。

美光將第3季度營收預估區間自3月25日宣布的46-52億美元區間調整為52-54億美元，非依照美國一般公認會計原則(non-GAAP)毛利率預估值自31%加減1.5個百分點修正為33-34%，non-GAAP每股稀釋盈餘預估區間自0.55美元加減0.15美元修正為0.75-0.80美元。

美光2020會計年度第2季(至2020年2月27日止)營收年減17.8%、季減6.8%至47.97億美元，non-GAAP每股稀釋盈餘年減73.7%、季減6.3%至0.45美元。美光預計將於6月29日舉行2020會計年度第3季財報電話會議。

美光表示，數據中心領域，需求由「在家上班經濟」所驅動，以及伺服器晶片銷售因零售商擴大電商營運而增加，筆記型電腦記憶體晶片銷售則因在家工作、在家上課帶動。美光(MU.US)週三盤中一度下跌4.2%、終場上漲7.97%，收49.45美元，創4月29日以來收盤新高。

南亞科今日舉行股東會，公司先前法說會對第二季展望穩健，預期本季產品量價齊揚，對下半年則要視疫情發展而定。本季因宅經濟帶動，記憶體市況延續第一季以來的熱度，華邦電營運也可望同步增溫。

(時報資訊)