美國國務卿蓬佩奧27日透過聲明指出，國務院認定「如今的香港無法在中國維持高度自治」。依據美國法律，若美國總統認定香港自治不足以享有「特殊待遇」，有權發布行政命令暫停；美智庫指出，美國一旦終止香港特殊待遇，會嚴重影響香港作為國際金融商業中心的根基。然而，掀起的地緣政治影響遠高於經濟後果，後續衝擊難以估計。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明指出，《國安法》提案可能導致美國終止香港的「特殊待」遇、將香港與大陸同等對待。若美國一旦取消香港特殊地位，不再視香港為一個「獨立關稅區」，美國徵收與大陸同等的關稅及實施進出口限制，香港對大陸的轉口價值將大大貶低。

其次，香港可在美國出口管制下購買敏感技術，例如超級電腦等，若美國將香港與大陸視為一體，香港要購買美國高科技產品同樣受限。據工商界人士指，就算不購買美國科技產品，轉而購德國、日本的產品，但不少產品內都含有美國科技在內，美國同樣可以根據最新的限制法案，如同對待華為一樣，令大部分科技產品不能輸入香港。

再者，最重要的是，因為香港是國際金融中心，若香港特殊地位一旦，美國可以限制某些企業來港或在港設總部，美國聯邦政府也會加緊調查各類來港資金，亦即是，如走到這一步，香港資金進出均可能受到美國一定管制，到時香港的評級也會被降低。

在目前的氣氛下，如果美國一旦動手，歐洲、加拿大及澳洲等也可能跟隨。香港是大陸企業主要的海外融資中心，擁有全球最大的離岸人民幣資金池，到時這些能否保得住？上述只是經濟上的效應，白明認為，美國一旦取消香港特殊地位，掀起的地緣政治影響遠高於經濟後果。後續的影響到底有多大，現在真是難以估計。

美國承認香港的「特殊地位」，《美國－香港政策法》，鑑於在1997年7月1日，英國結束對香港的管治後，香港成為大陸轄下的一個特別行政區，美國政府重新釐定對港政策。根據此法案，美國繼續視香港作一個在政治、法治、經濟、貿易政策方面與大陸完全不同的地區，並在對外政策上將香港與大陸區別對待。

(中時 )