工業用蝶閥大廠捷流閥業第一季營收及獲利雖受新冠肺炎疫情干擾，EPS仍有2.06元，4月回升至2.31億元，是同期歷史次高。第二季接單頻傳捷報，接獲桃園生質能中心訂單之後，也拿到高港洲際二期石化專區大型閥門產品訂單。今(28)日下午舉行法說會，股價先表態，大漲5.0元而以109.5元開出。

捷流閥業第一季營運雖受疫情攪局，卻因百工停工整修而受益，電子及船舶等產業主要客戶對工業閥門需求不減，首季合併營收5.78億元，稅後淨利1.13億元、EPS為2.06元。

捷流閥業指出，捷流閥業4月合併營收2.31億元，同期歷史次高，比較去年同期成長14.07％，主因是客戶利用疫情期間，進行製程整改，特別是電子業、船舶業等產業，持續投入擴建新廠、配合環保政策等方向不變，以及桃園生質能中心指標大型訂單開始出貨，挹注營收動能。

捷流閥業第二季接單頻傳捷報，五月取得高港洲際二期石化專區大型閥門產品訂單，目前在手訂單滿載，逐步出貨，對營收有所貢獻。歐美因新冠肺炎疫情而實施封鎖令，影響歐美閥門品牌廠商供貨穩定性，閥門需求缺口，有利捷流閥業爭取訂單，以提高市佔率。

(工商 )