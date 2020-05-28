美方稱香港失去政治自治，令香港特殊貿易地位存疑，造成港股28日低開近百點。恒指低開94點，報23,206點；國企指數低開17點，報9,549點。

香港信報報導，個股方面，騰訊高開0.2％報421港元。阿里巴巴低開近1％報195.4港元。港交所低開0.4％報271.8港元。平保低開0.7％報75.5港元。萬洲高開3.1％，暫為表現最佳藍籌股。新地、新世界及長實集團低開逾2％

(工商 )

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