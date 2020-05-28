恒指低開94點 騰訊高開0.2％ 09:532020/05/28 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美方稱香港失去政治自治，令香港特殊貿易地位存疑，造成港股28日低開近百點。恒指低開94點，報23,206點；國企指數低開17點，報9,549點。 香港信報報導，個股方面，騰訊高開0.2％報421港元。阿里巴巴低開近1％報195.4港元。港交所低開0.4％報271.8港元。平保低開0.7％報75.5港元。萬洲高開3.1％，暫為表現最佳藍籌股。新地、新世界及長實集團低開逾2％ (工商 ) #低開 #高開 #港元 #騰訊 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲服務爭霸戰開打 04:102020/05/24 專題周報 香港攬炒宿命難逃 04:102020/05/24 時論廣場 陸嚴防兩獨合流 台勿踩紅線 04:102020/05/25 兩岸要聞 騰訊砸70億日圓入股Marvelous 成最大股東 18:262020/05/25 財經 力拚「動物森友會」 騰訊入股Marvelous 成最大股東 04:102020/05/26 全球財經 入境比照大陸人 反嚇到香港人 04:102020/05/26 兩岸要聞 財報亮眼 繼騰訊、阿里巴巴後美團市值破千億美元 11:352020/05/26 財經 投資新基建 騰訊5年砸5,000億元人民幣 15:052020/05/26 財經 騰訊拚新基建 五年投5千億人民幣 04:102020/05/27 全球財經 《韓股》憂慮美中新爭端 韓股低開 11:252020/05/27 財經 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 即時 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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