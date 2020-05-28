去年8月彰化一名44歲許姓男子，晚間與朋友酒後抱怨46歲蔡姓老闆積欠他9百元的薪資，讓他不滿，隨後用通訊軟體錄製語音訊息給老闆，叫囂要互約單挑，兩人見面後大打出手，許男卻拿出預藏藍波刀殺死蔡男，彰化地院今審理，將許男依殺人罪嫌重判20年，可上訴。

這起事件發生在去年8月，剛出獄的許男酒後與朋友抱怨，酒後壯膽後打電話給老闆叫囂約單挑，沒想到老闆真赴約，兩人見面後便扭打再一起，隨後許男拿出預藏在口袋的藍波刀，朝著蔡姓老闆一陣猛砍，其中一刀刺中左胸乳下穿刺傷深入體內達16公分，緊急送往醫院急救後仍宣告不治。

檢方調查後認為，許男仗著自己有身心障礙身分，主動挑釁被害人，明知用刀砍殺會殺死人，仍基於殺人犯意攻擊，導致蔡男家中2名就學中的子女及高齡父母頓失經濟支柱，造成終身傷痛，惡性重大，且毫無悔意，甚至虛構犯罪動機想規避刑責，請求從重量刑。

但法官認為，許男犯罪動機並非預謀，且他確實罹患情感性精神疾病，容易在遭受挫折時情緒低落，且蔡姓老闆在言語上確實對被告有所苛責，在酒精及精神疾病之交互作用下，將所有遭遇過的負面情緒放大，最後擦槍走火，造成憾事，審酌許嫌，依犯殺人罪，累犯，處有期徒刑貳拾年。

(中時 )