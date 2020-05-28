在素有「推特總統」的美國總統川普推文遭官方標註要「查明事實」，並稱內容「沒根據」後，讓川普感覺當眾遭辱，在推特上大罵「推特干預大選」；隔日，白宮立即表示，川普將簽署一道關於社群媒體公司的行政命令，但並未詳述具體內容。

據《國會山莊》報報導，白宮發言人麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）27日表示，川普27日將簽署一道「關於社群媒體」的行政命令，不過她並未提供相關細節。不過這項宣布正好是川普槓上推特後才公布，格外引起外界注目。

由於新冠肺炎疫情蔓延，加州政府日前承諾選民，今年11月美國總統大選中，將採用「郵寄選票」方式，讓選民透過郵寄投票，避免群聚之下保障投票權，不過此舉被川普及共和黨人士批評容易導致選舉舞弊，川普也在推特上表示「寄投票基本上就是詐欺」。

不過這篇推文不久後即被推特公司標籤上「「查明事實」的連結，點進後出現另一個網頁畫面，推特以粗黑、加大字體，指出川普稱郵寄投票會導致選舉舞弊的說法「毫無根據」，這也是推特首次公開打臉川普。推特發言人也表示，川普推文有意誤導大眾，包含了可能誤導大眾的內容，才標籤「需要進一步查核」。

對此，川普反指控推特在「干預2020總統大選」，稱推特才是在「扼殺言論自由」；隨後，川普在發文稱共和黨感覺社群平台根本要他們禁聲，「我們將對他們加強規範，或予以關閉；我們見到那些他們在2016年一度嘗試，但失敗了，絕對不能再次發生」，並揚言將會有大動作反擊推特。

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

(中時電子報)