在素有「推特總統」的美國總統川普推文遭官方標註要「查明事實」，並稱內容「沒根據」後，讓川普感覺當眾遭辱，在推特上大罵「推特干預大選」；隔日，白宮立即表示，川普將簽署一道關於社群媒體公司的行政命令，但並未詳述具體內容。
據《國會山莊》報報導，白宮發言人麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）27日表示，川普27日將簽署一道「關於社群媒體」的行政命令，不過她並未提供相關細節。不過這項宣布正好是川普槓上推特後才公布，格外引起外界注目。
由於新冠肺炎疫情蔓延，加州政府日前承諾選民，今年11月美國總統大選中，將採用「郵寄選票」方式，讓選民透過郵寄投票，避免群聚之下保障投票權，不過此舉被川普及共和黨人士批評容易導致選舉舞弊，川普也在推特上表示「寄投票基本上就是詐欺」。
不過這篇推文不久後即被推特公司標籤上「「查明事實」的連結，點進後出現另一個網頁畫面，推特以粗黑、加大字體，指出川普稱郵寄投票會導致選舉舞弊的說法「毫無根據」，這也是推特首次公開打臉川普。推特發言人也表示，川普推文有意誤導大眾，包含了可能誤導大眾的內容，才標籤「需要進一步查核」。
對此，川普反指控推特在「干預2020總統大選」，稱推特才是在「扼殺言論自由」；隨後，川普在發文稱共和黨感覺社群平台根本要他們禁聲，「我們將對他們加強規範，或予以關閉；我們見到那些他們在2016年一度嘗試，但失敗了，絕對不能再次發生」，並揚言將會有大動作反擊推特。
(中時電子報)
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