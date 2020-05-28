蘋果今年Macbook鍵盤設計全數由「蝴蝶腳」，改回為「剪刀腳」，同時推出全新iPad外接鍵盤，帶動科嘉-KY（5215）業績走揚，股價也同步大漲。科嘉-KY股價本週股價大漲逾二成，一度衝上百元大關，28日早盤小漲1.06％，均價約95元。

科嘉-KY 4月營收創歷史新高，因為被列為警示股，公告單月自結獲利，4月營收約3.09億元、年增86％，稅前淨利6943萬元、年增173％，稅後淨利約5054萬元、年增143％，每股盈餘0.93元，單月獲利超越第一季獲利。

(工商 )