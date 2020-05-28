科嘉-KY 4月每股盈餘0.93元 超越首季獲利 10:112020/05/28 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果今年Macbook鍵盤設計全數由「蝴蝶腳」，改回為「剪刀腳」，同時推出全新iPad外接鍵盤，帶動科嘉-KY（5215）業績走揚，股價也同步大漲。科嘉-KY股價本週股價大漲逾二成，一度衝上百元大關，28日早盤小漲1.06％，均價約95元。 科嘉-KY 4月營收創歷史新高，因為被列為警示股，公告單月自結獲利，4月營收約3.09億元、年增86％，稅前淨利6943萬元、年增173％，稅後淨利約5054萬元、年增143％，每股盈餘0.93元，單月獲利超越第一季獲利。 (工商 ) #科嘉-KY #全新 #股價 #每股盈餘 #鍵盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 科嘉 全年營收拚高 04:102020/05/24 證券．權證 《業績-金融》新光金Q1每股盈餘0.53元 08:062020/05/25 財經 40年後的今天 研究人員透過AI重現經典遊戲《小精靈》 10:022020/05/25 財經 工研院產業學院開班 剖析面對後疫時代的數位浪潮 10:422020/05/25 財經 搶沙鹿商機 國泰世華銀提供全棟服務 12:442020/05/25 財經 結盟光點台北等特色場地 君品逆勢接單成長 15:072020/05/25 生活 《業績-電子零件》金像電前4月每股賺1.13元 Q3審慎樂觀 16:312020/05/25 財經 金像電4月EPS達0.39元 年增375％ 21:132020/05/25 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:502020/05/27 財經 秀育 布局電腦周邊製程專利 04:102020/05/28 產業．科技 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 即時 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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