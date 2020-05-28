疫情稍微緩和，不動產市場在低利之際，持續吸引游資關注。根據高力國際今（28）日公布的最新研究報告指出，全台六都，各擁題材，其中台中市，商用不動產的最夯題材，是辦公室！至於台南市，買盤最瘋的是土地，高雄市則以觀光題材相關的飯店最夯。

其中台中市，在這份台灣六都不動產投資回顧及產業機會研究報告中顯示，2020年第一季的辦公室平均空置率已降到17％，指標大樓租金每月每坪已站穩1,000元大關。

今天高力國際公布「台灣六都不動產投資回顧及產業機會」研究報告指出，台中市為中部地區的交通樞紐，也是中部的經濟及商業發展中心，經濟發展主要來自於大肚山麓所建構出來完整的產業軸帶，其中工具機產業更位居全球第四大出口國，再與積體電路、精密機械、光電面板、自行車、航太等產業互相串連，成功發揮發揮群聚效應。新市政商圈為大肚山產業軸帶一環，產業聚集效應明顯，對企業租戶最具吸引力，已成為新進台中設點及企業搬遷的首選。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠分析，台中市支撐此波進駐熱潮的前三大產業為金融保險業、科技媒體電信業與製造業，使得辦公大樓空置率由2018年第二季的46％，下降至2020年第一季的17％；指標辦公大樓租金每月每坪已站穩1,000元。

台中市更是去年六都中土地交易最活絡的都會區，主要是建商進場補充土地原料、本地電子製造業擴廠及產能回移，以及國有地標售熱度提高所致。

高力國際統計2011~2018年，平均每年土地交易量為240億元(7.8億美元)，而2019年土地交易量創下653億元的高點，高出歷年2.7倍。2020年迄今台中市土地成交金額達176億元，其中有近83%位於七期，顯然各方人馬於精華區獵地的企圖心不減。

台南市，也深具傳統產業基礎，包括紡織、汽車及零組件、食品、塑膠製品等，近幾年隨著南部科學園區台南基地的進駐，帶動包含光電、積體電路、精密機械、生物技術、通訊、電腦及其週邊設備等高附加價值產業。

黃正忠表示，因產業結構影響，台南市辦公、零售及旅館等商用不動產投資機會相對較少，交易動能主要來自於土地。

2019年包含平實營區、永康創意設計園區等，所釋出的大面積方正土地，2020年在不畏新冠肺炎疫情干擾下，星鑽區段徵收區土地也繳出標售成績單，總計2019年迄今台南土地脫標金額達278億元。

至於高雄市，則具有海陸空交通優勢，為台灣第一大港灣城市，也是一個以重工業與基礎工業為主的城市。近年高雄市政府積極城市轉型，陸續投入許多公共建設，並積極打造亞洲新灣區，發展海岸觀光與經貿商務。

高雄市也因產業結構影響，商用不動產投資不如雙北都會區活絡，2015~2019年商用不動產成交金額總計僅達338億元；其中最具代表性的為2016年的台灣人壽斥資165億元購買「漢來飯店」與「漢神百貨」大樓，及2019年海霸王集團以54億元標下「君鴻國際酒店」。扣除前述兩大指標成交個案，高雄市當地的商用不動產成交仍以零售店面為最大宗。

黃正忠表示，高雄近兩年較具指標性的土地交易，分別位於北高雄與南高雄。北高雄為2018年第一季富邦人壽斥資78億元取得捷運紅線R13站凹子底站旁商業區土地地上權，將開發為結合零售商業及旅館的複合開發案，並預計於2022年完工；南高雄為2019年第一季汎陸建設以29億元購買亞洲新灣區內住宅及商業區土地，預計將興建為旅館及住宅大樓。

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