台灣中油公司舉辦74週年慶抽加油金活動，展開「74940，中獎其實就是你！」行銷活動，回饋廣大消費者！只要在6月週年慶活動期間前往台灣中油加油站加油，就有機會抽中加油金及iPad Air等大獎，這次總金額超過2,000萬元，頭獎高達20萬元，相當吸引人。

中油表示，「74940，中獎其實就是你！」抽獎回饋活動。只要109年6月1日起至6月30日止，在台灣中油加油站（含自營站及加盟站）單筆交易折抵後發票金額在50元（含）以上，憑發票就有「加油金」抽獎機會，交易時使用中油PAY支付油款，還可享立即刮刮樂額外獲得「加碼禮」的抽獎機會。

「這絕對是金A！」，活動宣傳近期起跑，有消費者以為是假訊息，台灣中油特別強調這些好康絕對是真的！預計在7月15日辦理消費發票公開抽獎，獎項包括頭獎20萬元、貳獎7萬4,940元、參獎7,494元及普獎1,000元等3,105個加油金獎項，總獎金高達1,800萬元，中獎名單預定7月20日公布，幸運得主可依獎項就近至指定直銷櫃台或掛號郵寄活動專用信箱辦理兌獎手續；此外，使用中油PAY支付油款還可享立即刮刮樂抽iPad Air及Garmin Forerunner 45 運動手錶等加碼好禮，價值300萬元，全部獎項總金額超過2,000萬元。

此次「74940」抽獎活動除了提供豐富的加油金等獎項，台灣中油也希望藉由回饋活動增加互動，成為大家加油的好朋友，台灣中油同時期盼持續保持COVID-19（新冠肺炎）「零」確診的好消息，讓「74940、其實就是0」活動一起為「零」確診加油、為台灣加油！

(工商 )