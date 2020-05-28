受到鋒面影響，中央氣象局今（28日）上午6時許針對全台16縣市發布豪大雨特報，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。而高雄自清晨開始陸續傳出多條路出現積水狀況，水深半個輪胎，恰逢通勤時刻，讓許多民眾哀號「怎麼上班」。

中央氣象局指出，今（28）日滯留鋒面仍在台灣中南部徘徊，大氣條件不穩定，深夜清晨由於西南風及海陸風效應加上鋒面滯留，海峽上的對流生成移入西半部地區，因此針對台灣西半部地區發布大雨特報，白天天氣持續不穩定，影響較大的西半部地區常會是一波波對流消長造成短時強降雨現象，局部地區仍可能有大雨或豪雨發生，東半部則為多雲但偶有降雨的天氣。

豪雨特報：彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、南投縣。

岡山區聖森路嘉新東路口。（圖／翻攝自《我是岡山人》社團）

岡山區聖森路嘉新東路口。（圖／翻攝自《我是岡山人》社團）

而高雄一早暴雨讓不少通勤族叫苦連天，馬路都變成黃泥水路，紛紛將積水情況PO上網。可以觀察到，雨勢多集中在岡山、燕巢及前鎮區，水淹幾乎半個輪胎高，而草衙二路國道北上匝道也因積水封路。

岡山區聖森路嘉新東路口。（圖／翻攝自《我是岡山人》社團）

（圖／翻攝自燕巢大小事、岡山人社團）

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(中時電子報)