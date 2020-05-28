為加速球季復賽，大聯盟向球員工會提議減薪，但幅度太大，不啻刀刀見骨，工會相當失望，醞釀提出對應措施，不會同意大減薪。

球員工會給運動媒體《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）的一份聲明中說，這項提議涉及大量的額外減薪，工會對此非常失望，而且在健康與安全方面，和工會的預期也相距甚遠。

預料球員工會將拒絕接受大聯盟的提議，未來幾天會提出對應策略，並要求拉長今年球季。按照大聯盟的規劃，6月中旬必須恢復春訓，最後則在打完3場熱身賽後，新球季從7月4日開始，各隊打82場，9月27日落幕，和往年差不多。

大聯盟也提議為季後賽提供獎金，鼓勵球員賣力比賽。低薪球員可領回較高百分比的薪資，例如拿基本薪56萬3500美元者，按82場（原162場）例行賽的比例就是28萬5228美元，再扣掉10％就是25萬6706美元，大約是原薪的45.55％。

但像天使隊超級外野手「神鱒」卓奧特，今年原本位居大聯盟最高薪，可領3766萬6666美元，按大聯盟的提議必須砍到只剩20幾趴，如果球隊打進世界大賽，他可多領250萬美元。但與原先合約的差距太大，難怪有些球員覺得不如罷工算了。

(中時 )