《商情》買盤進場 支撐周三紐約期金漲逾1.2％ 10:002020/05/28 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐周三紐約期金漲逾1.2%；因中美貿易戰的擔憂持續，吸引部分避險買盤進場，進一步激勵期金漲逾1.2%，為表現最佳之貴重金屬；分析師表示，全球各國鬆綁對冠狀病毒(COVID-19)的限制，可能減緩市場對黃金投資意願，估計對金價恐構成一定壓力。 終場6月黃金漲21.2美元，報每盎司1726.8美元，7月白銀漲0.16美元，報每盎司17.76美元，7月白金漲4.8美元，報每盎司878.1美元，6月鈀金跌10.7美元，報每盎司1978.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #進場 #期金 #漲逾 #買盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求增加 支撐上周五紐約期金走升 10:012020/05/25 財經 《港股》恆指近持平 港交所漲逾6％ 16:492020/05/25 財經 《商情》適逢美國國殤紀念日 周一紐約貴重金屬休市一日 10:002020/05/26 財經 《港股》恆指漲逾400點 美團開飆 10:512020/05/26 財經 滬指收升1％ 兩連升 16:042020/05/26 財經 《美股掃瞄》看好疫苖開發、經濟重啟 道瓊漲逾2％ 08:522020/05/27 財經 《美股掃瞄》美股消息面：看好供需前景 美期油漲逾3％ 09:262020/05/27 財經 《國際油價》利多消息激勵 周二美油期貨漲逾3％ 10:012020/05/27 財經 《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期金觸及2周低點 10:012020/05/27 財經 復工可領獎金 美股開盤道瓊漲逾300點 21:372020/05/27 財經 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 即時 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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