買盤進場，支撐周三紐約期金漲逾1.2%；因中美貿易戰的擔憂持續，吸引部分避險買盤進場，進一步激勵期金漲逾1.2%，為表現最佳之貴重金屬；分析師表示，全球各國鬆綁對冠狀病毒(COVID-19)的限制，可能減緩市場對黃金投資意願，估計對金價恐構成一定壓力。

終場6月黃金漲21.2美元，報每盎司1726.8美元，7月白銀漲0.16美元，報每盎司17.76美元，7月白金漲4.8美元，報每盎司878.1美元，6月鈀金跌10.7美元，報每盎司1978.4美元。(商品行情網)

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