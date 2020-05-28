美股昨晚先跌後漲，標普500指數重新站回3000點，道瓊漲逾500點；受美股收高激勵，台股早盤開高上漲25點；台北外匯經紀公司新台幣匯價以30.06元開盤，貶值3分；人民幣中間匯價早盤報7.1277，貶值1.85分；美元指數早盤偏弱報價98.908，歐元和南非幣今早相較為強勁。

匯銀指出，本周仍持續關注中美情勢變化，隨美國祭出華為出口管制措施及擴大實體清單後，外資匯出壓力再起，預期台幣近期與亞幣及亞股相關性提高，市場擔憂中美情勢加劇，避險情緒將添美元買盤支撐，本周台幣兌美元區間偏弱，估在29.9~30.2元間狹幅整理。

早盤新台幣開盤後30分匯價，已經出現「2」字頭，報29.996元，小升3.4分。

在人民幣方面，中國兩會動態及中美關係進展將持續受到關注，市場普遍預期美國可能有進一步反制舉措，而中國針對上周五的美國擴大實體清單範圍應也有相關回應 ，中美緊張情緒應回升至去年中美貿易戰來高點，今早人民幣中間匯價再貶1.85分，兌美元續呈弱勢，而離岸人民幣匯價則續向7.2靠攏，早盤匯價在7.184附近。

(時報資訊)