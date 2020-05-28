高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，雖不知最終結果如何，但有媒體指出，韓若真被罷免成功，還是國民黨內最具影響力的政治人物，因此，韓國瑜還是有機會，借複製2018勝利模式，贏得高雄補選，再攻2022和2024 。

罷免公投將在6月6日登場，雖然外界認為罷免成功機率的可能性非常高，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉卻直言，罷韓案恐不會過，因為罷韓團體沒有力量罷韓，還是得靠民進黨的系統支持組織動員，但剛落幕的高雄黨部主委選舉民進黨殺得刀刀見骨、分裂很嚴重。

民進黨高雄市主委選舉，表面看似海派與菊系人馬之爭，實際就是罷韓後的補選前哨戰。2018行政院副院長陳其邁除敗在「韓流」造勢成功，另一個原因就是民進黨內部派系分裂。

《信傳媒》更指出，外界一直存在「高雄是綠營鐵票區」的錯誤想法，因藍基本盤是35％，綠則為44％，差距並不大；且綠比藍更易煽動和策反。因此，韓就算被罷免，還是可以派代理者參選，複製2018模式贏得補選。

(中時電子報)