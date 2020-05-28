(投士林科技園區躍居為商用不動產「潛力股」！「華固創富中心」辦公大樓為第一張獲得核發建照的開發案。圖／蔡惠芳)

台北市市區的土地開發已近飽和，擁有交通優勢和產業聚落條件的北投士林科技園區，已躍居為商用不動產的「潛力股」，直追大內科園區、南港，多家一線大型建商已紛紛進場卡位。

高力國際資本市場服務部董事洪煥哲表示，台北市產業發展除了主要集中在市中心的七大辦公商圈、及內科；近年，開發商及投資人已將眼光轉向市區外圍區域，包含北投士林科技園區(簡稱北科)、及南港區等潛力產業聚落。

洪煥哲表示，2019年建商於北科的購地金額達100億元，華固建設、國泰建設、長虹建設、江陵建設程等多組開發商搶進；

在北科獵地趨勢持續到2020年，建商持續加碼布局，也有72億元的成交量。

洪煥哲表示，北科因鄰近捷運明德站，接軌中山高、新生高架道路與洲美快速道路，可快速抵達台北市中心、關渡、內科、南軟等重要產業聚落，可望成為下一個台北科技廊道上的產業重鎮。

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