大陸全國人大審議「港版國安法」引起國際社會關注以及香港內部強烈矛盾，美國國務卿蓬佩奧當地時間27日表示，已向國會確認，香港不再享有高度自治，將不再如同1997年7月前般享有美國法律賦予的特殊待遇。

陸媒《環球時報》總編輯胡錫進則回應表示，香港是否處於高度自治的狀態，不該由美國定義，批評華盛頓不要太過自戀。

胡錫進認為，蓬佩奧狂妄地以為香港的命運掌握在他們的手裡，而美國手裡實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，這已經被大陸研究透撤。他更稱，香港是美國最大貿易順差來源地，也有8.5萬名美國公民在此，美方自己又要如何承受取消香港獨立關稅地位的後果。

另一方面法國外長勒德里昂表示，相當關注大陸制定「港區國安法」。勒德里昂在參議院聽證會上說，港區國安法是否能讓香港保持基本自由讓人懷疑，並可能引起另一波示威浪潮。勒德里昂又說，歐洲應該團結不被北京當局分化，甚至捲入陸美之間的爭執，必須避免「新冷戰」的發生。

(中時 )