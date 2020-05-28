台中市副市長令狐榮達表示，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力。（陳世宗攝）

台中市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤28日，關心遠見雜誌公布縣市長民調議題。對此，台中市副市長令狐榮達表示，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力；市府新聞局長黃國瑋表示，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力回應市民期待。

陳淑華、邱素貞、蕭隆澤指出，台灣縣市長施政滿意度調查，6都除高雄市長韓國瑜未列入評比外，5都第一名是新北市長侯友宜、第二名桃園市長鄭文燦、第三名台南市黃偉哲、第四名台北市長柯文哲，第五名是台中市長盧秀燕，台中市竟然敬陪末座，台中市政府應該再加把勁。

黃國瑋說，盧市長上任後專注推動市政，延宕12年的大智路今年8月即將打通，等了20年的水湳國際會展中心去年動工，6年3度流標的綠美圖也在去年動工。不僅如此，盧市長更將公托公幼倍增視為最重要的政見之一，公幼4年內將新設180班，要讓年輕人願生樂養，市府將持續努力，提供市民更好的生活品質。

新聞局指出，從縣市長施政滿意度來看，台中盧秀燕的市長滿意度53.3％是滿意度過半，在六都中排名第四，成績還比台北柯文哲52.3還好。除六都相比，如果同一位縣市長今昔相比，拿去年跟今年相比，盧秀燕今年滿意度較去年正成長10.4％，超越台北柯文哲3.9％與桃園鄭文燦7.1％。

(中時 )