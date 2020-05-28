北京將動武？蔡正元：吳釗燮恐嚇台灣人 10:272020/05/28 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡正元。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時表示，繼制定所謂的「港版國安法」，北京的下一步可能就是「對台動武」。國民黨前副祕書長蔡正元表示吳釗燮的說法，是恐嚇台灣人，對照綠蟲過去批判前立委邱毅，這次怎不敢罵吳釗燮？ 蔡正元在臉書發文說，吳釗燮是蔡政府的大官，公開說大陸的下一步是武統台灣，我的老天爺呀！邱毅判斷兩岸問題的解決，是「武統開始 和統結束」，綠蟲就大聲嚷說，「邱毅是恐嚇台灣人」；吳釗燮直接講下一步是武統台灣，不就是更直白的恐嚇台灣人，綠蟲怎麼怕得噤聲不語，不敢罵吳釗燮啦！ (中時 ) #恐嚇 #台灣 #蔡正元 #吳釗燮 #蔡正元 #港版國安法 也許您會感興趣 推薦閱讀 訂港版國安法 陸去年已下決心 04:102020/05/24 兩岸要聞 法條預料8月通過 恐溯及既往 04:102020/05/24 兩岸要聞 末代港督發聲明譴責「港版國安法」 09:272020/05/24 兩岸 港政務司長：港版國安法有迫切性、無損一國兩制 10:212020/05/24 兩岸 張建宗：港版國安法 無損一國兩制 10:462020/05/24 兩岸 蔡正元：國民黨再堅持九二共識 就成豬腦 12:022020/05/24 政治 抗議港版國安法 多人中聯辦外舉牌示威 12:152020/05/24 兩岸 談港版國安法 王毅：國安本是中央職權 刻不容緩勢在必行 15:512020/05/24 兩岸 港版國安法衝擊 台灣有機會 吸引香港熱錢 04:102020/05/25 財經要聞 港版國安法立法 勢在必行 04:102020/05/25 財經要聞 政治熱門新聞 韓國瑜錯了嗎？高雄年輕人終吐心聲！ - 政治 罷韓為何爆黑道監票？趙少康嘆：韓粉… - 政治 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 王金平為何還沒出手 名嘴爆背後原因 - 政治 罷韓投票倒數10天 李艷秋建議韓國瑜最後一招 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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