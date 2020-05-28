外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時表示，繼制定所謂的「港版國安法」，北京的下一步可能就是「對台動武」。國民黨前副祕書長蔡正元表示吳釗燮的說法，是恐嚇台灣人，對照綠蟲過去批判前立委邱毅，這次怎不敢罵吳釗燮？

蔡正元在臉書發文說，吳釗燮是蔡政府的大官，公開說大陸的下一步是武統台灣，我的老天爺呀！邱毅判斷兩岸問題的解決，是「武統開始 和統結束」，綠蟲就大聲嚷說，「邱毅是恐嚇台灣人」；吳釗燮直接講下一步是武統台灣，不就是更直白的恐嚇台灣人，綠蟲怎麼怕得噤聲不語，不敢罵吳釗燮啦！

(中時 )