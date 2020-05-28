梅雨期間山區天候變化極快。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

梅雨鋒面來襲，山區常有對流快速發展，帶來短時強降雨及雷擊，雪霸國家公園管理處呼籲山友從事登山活動時，務必隨時留意中央氣象局最新預報，及連外道路狀況，並隨時調整登山計畫或做好撤退規畫。

每年5、6月是台灣地區春季的梅雨期，梅雨帶來的連續降雨會造成山區土石鬆軟、易發生坍方落石，步道也會較為泥濘溼滑，加上雨霧影響視線，都增加登山活動的困難度及危險性。

除了降雨，伴隨而來還有雷擊，雪霸處指出，今年台中大坑山區已有民眾疑似遭到雷擊意外，這段期間高山登山需特別防範雷擊，山區活動遇到雷雨時，帳篷沒有防護作用，要進入山屋或建築物內比較安全，且勿逗留在高處或山頂，應往低處或山腰移動，避開高聳孤立的物體及大樹。

雪霸處表示，防範雷擊，山友可避免穿著汗水浸溼或雨水淋溼的衣服，並將身上任何可能的導電物品盡速收入背包內；若在空曠地區發生閃電雷擊，蹲低用雙手護住頭部，盡量減少身體與地面接觸的面積，如有絕緣物品可先鋪在地面再蹲坐其上。

中央氣象局已針對國家公園各主要遊憩區提供相關天氣預報，以下網頁也提供山友上山前可自行上網查詢相關資訊：

1.雪霸國家公園聯外道路單位

2.大雷雨即時訊息

3.國家公園遊憩區氣象

(中時 )