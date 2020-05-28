儘管在家遠端工作帶動筆記型電腦需求成長，但惠普公司（HP Inc）上季營收仍大跌逾11%，並取消全年展望，周三盤後股價下挫5.08%，報16.25美元。

惠普第二財季營收較前一年同期下滑逾11%，為124.7億美元，不如已經在2月初從139億美元下修至129.3億美元的市場預測值。

第二財季淨利為7.64億美元，每股盈餘53美分。經調整後每股盈餘為51美分，較前一年同期的53美分下滑，但優於市場預估的44美分。

筆電與周邊產品以外的業務銳減，使惠普上季業績受到打擊。惠普宣布上季筆電銷量年增5%，但桌上型電腦銷售大減23%，業務占比偏重的印表機銷售重挫19%。

惠普執行長Enrique Lores表示，筆電、顯示器、麥克風、家用印表機等任何可以在家工作、學習與玩遊戲的產品需求都顯著增長。

該公司看好隨著學校準備開學，以及因推特、臉書、Alphabet、Visa等公司不急於讓員工回到辦公室，顯示器、筆電的需求將進一步成長。

惠普預估第三財季調整後每股盈餘介於39～45美分，但未提供營收預測。市場預估該公司本季調整後每股盈餘為47美分。此外，基於經濟情勢不明，以及爆發第二波新冠肺炎疫情的風險，惠普取消全年財務展望。

(時報資訊)