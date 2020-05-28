1.華邦電(2344)：美光上修本季財測+外資連兩日買超，今早人氣不墜，最高攻上15.15元，但高檔賣壓尾隨在後。
2.南亞科(2408)：受惠美光上修本季營收預測、盤後股價大漲，今早不理外資昨轉賣超，放量上漲約3%，衝過月線、季線。
3.官田鋼(2017)：外資連兩日買超，人氣同步升溫，今早量能續增，股價觸及漲停。
4.豐達科(3004)：經濟活動陸續啟動有助航空相關產業回溫，外資連日買超，今早放量攻上漲停。
5.中鴻(2014)：6月內銷價平盤，樂觀看後市，外資昨擴大買超，激勵今早股價一度衝上8.39元、漲逾7.5%。
6.榮成(1909)：昨獲外資擴大買超2,285張，今早放量大漲逾7%，躍過季線。
7.寶隆(1906)：外資連兩日買超，今早放量大漲約5.5%，躍過月線、季線。
8.智邦(2345)：今年營運續揚，獲外資及投信連6買，晨盤挾量大漲7%，再寫天價247元。
9.力麗(1444)：訂單回流，下半年營利返成長，晨盤急鎖漲停，攻克季線。
10.熱映(3373)：前四月EPS逾6元締新猷，開盤跳空漲停，重返五日線。
11.聚隆(1466)：開發防疫產品，營運露生機，激勵連拉兩根漲停。
12.帆宣(6196)：EUV衝刺，全年每股拚賺6元，晨盤放量勁彈4%，登上3個月高峰。
13.鄉林(5531)：大南港案助陣，激勵股價連三紅，晨盤剽悍大漲7%，挺進半年線。
14.雲品(2748)：攜手台泥，首次跨入委託經營版圖，將開出杭州雲品酒店，早盤上漲逾4.5%，一度刷新波段高價。
15.台驊投控(2636)：Q2大翻轉，業績估雙位數成長，股價走揚逾3%，飆上波段新高點。
16.華通(2313)：產能利用率增，Q2展望佳，外資再度回頭買超，晨盤續帶量漲約5.5%。
17.飛宏(2457)：電動車題材崛起，外資連2日買超相挺，早盤爆大量衝上漲停，寫兩個半月高價。
18.統一(1216)：不畏外資昨賣超逾千張，早盤多頭仍挺，站穩所有短均。
19.遠見(3040)：早盤偏多操作，一度觸及漲停。
20.奇鋐(3017)：華為概念股擺脫陰霾，外資昨賣超縮手，早盤放量漲逾3%。
21.康那香(9919)：防疫股散戶籌碼凌亂，早盤拉出第2根跌停。
22.融程電(3416)：大單入手，Q3營收拚新高，早盤漲逾2%，登1年來新高。
(時報資訊)
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