罷韓團體盜用法務部Logo，法務部長蔡清祥竟以「能原諒的話就原諒」帶過，之後對於罷韓團體發送市價130元的乾洗手，國民黨立委鄭麗文質疑涉嫌賄選，沒想到法務部次長蔡碧仲卻說，30元並非偵辦賄選絕對標準。對此說法，國民黨立委羅智強痛批「司法末日」，也想起民進黨立委候選人顏文章，直呼「你好冤啊～」

羅智強在臉書表示，2007年民進黨立委候選人顏文章的支持者，以贈送「洗衣粉」的方式賄選，訴訟時以「成本價只有24元，未達法務部30元標準」抗辯，但法官說，「選民於收受宣傳品之際，根本無從估算該名候選人進貨時之價格多寡，只能就一般市場行情評價是否逾越前揭標準。是於適用法務部上開「賄選犯行例舉」之30元商品價值時，亦應以該等商品於市面上之一般售價為準，方可同為候選人及選民所共認周知」，最後判決賄選有罪。

這樣的結果很清楚，賄選的30元標準，是看市價而非成本價。羅智強痛批，法務部居然又為罷韓發明新見解，「手中的筆看起來很漂亮，但他任檢察官時實際去批發商或製造商詢價，可能就不用30元。」

換句話說，罷韓送130元的洗手液，只要能將成本價作到30元以下就不算賄選，羅智強直呼，「這真的是給未來所有希望賄選的人，開了一道方便之門啊。」

(中時電子報)