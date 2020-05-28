香港特區政府發言人27日深夜回應美國全國商會有關國家安全立法的聲明時稱，「一國兩制」是香港最大的優勢，將來也是如此，國安立法無損國際投資者享有的自由和權利。

香港信報報導，港府發言人指出，國安立法只針分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，以及外國和境外勢力干預香港的活動。絕大部分守法的香港人，包括海外投資者無需為國安立法擔心。

港府發言人又指，大陸全國人大的立法程序分兩步進行，草案決定獲通過後，將制定相關法律。現階段揣測相關法律的內容，或散播謠言、引發恐慌，根本毫無助益。

港府發言人表示，有關法律旨在維護國家安全，而對世界上任何國家來說，國安立法都屬於國家立法權力。若美國單方面改變對港政策，將會損害雙方關係及美國自身利益，希望商會促請華府消減對人大審議國安立法的攻擊。

港府發言人指出，國安法不會損害「一國兩制」原則，或蠶食香港法治、司法獨立、廉潔的公務員隊伍、表達意見的自由、新聞自由、資訊自由流通、資金自由進出、貿易自由開放與行動自由。香港市民和國際投資者享有的各種自由和權利絲毫無損。

路透報導，美國全國商會在此前的聲明中，促請大陸政府維護香港「一國兩制」框架，認為香港在「一國兩制」框架下的自治一直是促進建立創新、透明、以法治為基礎的經濟的重要資產之一，因此深感關切的是，大陸政府正在考慮制定一項可能破壞這一框架的國家安全法。

(工商 )