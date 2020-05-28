中央氣象局發布豪雨特報，今(28)日高雄市、屏東縣、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，台中以北地區及嘉義縣市、台南市也有局部大雨。從昨晚開始，南部沿海及市區連下好幾個小時的大雨，導致多處積淹水，「台灣颱風論壇」表示，這波豪雨跟梅雨鋒面，其實關係不大，真正的罪魁禍首是鋒前暖濕但不強的西南風。

許多人好奇，西南風不強，怎麼還下大雨？「台灣颱風論壇」臉書社團分析指出，正常來說，如果西南風很強(甚至西南氣流)，主要降雨區域會落在中南部的山區，但這一波西南風並不強，所以在夜晚到清晨時，弱弱的西南風在抵達台灣南部陸地之前，就會抵擋不住陸地夜間的「陸風」，直接在台灣南部近海舉升、激發旺盛雲系，並隨著高空西風吹進南部沿海市區造成降雨。

高雄豪大雨成災，台灣颱風論壇分析，罪魁禍首不是梅雨鋒面，而是鋒前暖濕但不強的西南風。(圖/摘自台灣颱風論壇臉書)

由於降下的大雨滴本身會拖曳附近的空氣向下，因此下大雨的地方常有暴流，當暴流俯衝撞到南部陸地，就會四處散逸，其中一支往外海吹去的氣流，因為跟陸風是吹同一個方向，所以結合成明顯的離岸風，吹離陸地，並與外海的西南風再度激發新的對流雲系，對南部沿海造成新一波降雨不斷循環，形成南部豪雨特報的原因。

台灣颱風論壇預測，這樣的降雨循環接近中午，陸風就會減弱，外海的西南風會直接吹進陸地，並遇到台灣高聳的地形而舉升成雲致雨，降雨的主要區域也會漸漸從沿海市區轉變成內陸山區，沿海市區雨勢將暫時緩和。至於南部沿海這種「夜間清晨」的降雨型態，預計將會斷斷續續到本周末。

(中時電子報)