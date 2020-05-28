全國人大今28日將就「港版國安法」的決定草案進行表決。香港回歸後首名律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩今日表示，港版國安法必定會惹起香港以至國際反應，但必須「兩害取其輕」，現階段若果不作任何行動，令國家不安全、社會不穩定，也會嚇怕外資來港投資的信心。她強調在涉及危害國家安全的事上別無選擇，法案勢在必行。

她提到美國國務卿蓬佩奧，在全國人大今日審議港版國安法前表示，已向國會報告「香港不再維持高度自治」。她批評一個主權國不應批評另一個主權國的內部事務，而美國現時指要以立法、行政手段制裁，已違背國際慣例。

被問到港人的擔憂能否如實獲得反映，梁愛詩表示相信中央政府管理港澳事務的機構有看新聞，知道港人的民意，但呼籲港人表達意見時，需要理性、平和。而人大做這件事是謹慎，目前是先講大原則及方向，繼而再立法，希望外界待細節公布再評論。

香港議員葉劉淑儀認為，負面消息並非突如其來，相信市場早有預期及消化，對貿易的影響輕微。她稱不相信美國會制裁香港的官員及議員，因為港版國安法並非由香港官員作主導，不符合制裁門檻。她又指，若美國「夾硬來」，不外乎是凍結資產及拒發簽證，而資產可以變賣，又指不去美國亦不是大損失。

(中時 )