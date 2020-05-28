教育部今天表示，今年度補助大專校院選送學生出國研修及實習計畫審查結果已經出爐，學海飛颺計107校獲得補助；學海惜珠計79位同學獲得補助；學海築夢計105校獲得補助。

教育部鼓勵大專校院積極推動國際化及選送優秀學生赴國外大學研修或國外企業、機構實習，自2007年度起推動「學海飛颺」、「學海惜珠」及「學海築夢」3項計畫，歷年累計受惠學生人數已達3萬7904名。今年審查結果已在網路（https：／／www.studyabroad.moe.gov.tw／new／index／index／year／109)公布。

配合政府「新南向政策」，教育部於2017年新增「新南向學海築夢計畫」，選送學生赴新南向國家進行職場實習。今年共計91校申請，提送361案，核定補助88校、321案，計1583名學生赴新南向國家實習。

今年選送學子赴新南向國家實習之領域包含人文及社會、餐旅管理、工程及生醫科技等，將赴越南、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、菲律賓、緬甸、印度、汶萊、斯里蘭卡、紐西蘭及澳洲等國的教育服務、觀光旅遊與休閒、醫療保健、電子機械製造、餐飲、社會福利服務、食品加工、運輸物流等產業之國際或台商企業、機構進行務實致用的職場實習。

「新南向學海築夢」計畫獲核補助學校各有特色，包括台灣海洋大學所提「緬甸濕地生態養殖實習計畫」，台北科技大學赴泰國台商企業「台達電子智慧製造暑期實習計畫」，以及大同大學赴柬埔寨「金邊台資企業之行銷與市場開發的體驗式實習計畫」。選送生可藉由本次實習學習累積職涯歷練經驗，增進未來踏入職場的競爭力。

具低收入戶或中低收入戶資格學生，參加教育部學海各項計畫出國研修或實習超過183日以上，返國後得依「低收入戶及中低收入戶學生參加教育部、大專校院選(薦)出國研修或國外專業實習返國後專案性補助計畫」辦理相關補助，不再因擔心補助被取消，無法一圓出國留學夢想。

(中時 )