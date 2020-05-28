台北五星級飯店文華東方27日無預警宣布將裁撤「客房部」人員，該部人員將全數資遣，並自6月1日起不接受訂房，6月7日將是最後上班日，震驚市場。而文華東方其實已多次傳出可能易主的消息，甚至開幕首年就有此傳言，這次一口氣裁減這麼多員工，也引發外界聯想是否交易已進入最後階段。

工商時報報導，台北文華東方酒店前身是中泰賓館，耗時8年興建、被業界視為「超六星級飯店」主打高端客群，2014年5月開幕時還請影星林青霞出席剪綵，據傳林青霞在開幕之前就先行入住，為該酒店第一位入住的賓客。

當時投資興建台北文華東方酒店的業主、中泰賓館董事長林命群，年紀很輕時就被商界友人稱為「小林哥」，在友人眼中是位「個性挑剔到近乎龜毛的老闆」。而林命群的挑剔「不是東苛西扣的省」，而是「 該怎麼花就怎麼花」。事實上，也就是為打造一個心目中的「超六星飯店」。

報導指出，因深刻感受文華東方酒店動人的「touch」（感動），林命群住遍全世界41家的文華東方酒店，也因為他這個舉動，讓觀望台灣市場3年的文華東方酒店，最後選定林命群作為合作對象。

台北文華東方因造價不菲，卻多次傳出易主，連林命群都坦言要在10年內回本不易，開幕首年就傳出要賣，易主消息這6年來更是不時出現，但都被林命群否認。不過，受到疫情影響，此次突然無預警資遣這麼多的員工，同業認為，若是林命群真要交易，可能已經進入最後階段。

(中時電子報)