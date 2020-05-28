「好時價」今（28）日公布最新研究和統計指出，根據新北市約9,000個社區的公園廣場、文教機構、生活購物、交通運輸、金融機構、醫療設施等6類生活機能，進行綜合分數評比分析，最優生活機能區域，蘆洲已擠下板橋，躍居首選。

「好時價」表示，生活機能的優劣是挑選理想房屋時必須考量的重要因素，經過分析新北市約9,000個社區，針對：公園廣場、文教機構、生活購物、交通運輸、金融機構、醫療設施等6類生活機能，進行綜合分數評比；並以行政區整體平均來看，發現板橋區並非最高，蘆洲區、永和區，都更優！

這項研究結果顯示，新北市各行政區的生活機能，最好的前5名依序為：蘆洲、永和、板橋、三重及新莊區。

「好時價」表示，以上行政區除新莊之外，其他4區皆與台北市毗鄰，往返台北市相當方便，為新北市早期開發的地區，且人口密度皆為超過每平方公里2萬人，各類設施齊全，滿足居住人口的食衣住行育樂所需。

不過，詳細觀察新北市各社區的生活機能表現，最好的前十名，板橋區仍囊括第1至第5名，蘆洲區則包辦第6至第10名。

排名前5名的板橋社區，其中分數最高的是板橋「華新花園」社區，綜合評分高達94.3分（滿分100）。

板橋文化天廈、板橋百宸園、板橋富宥風華等3個社區，分數都在90分以上，生活機能亦相當優異。

「好時價」產品總監丁肇毅表示，前5名這幾個社區，都位在新板特區，受惠於行政資源集中，各行各業興盛，且近年來新北市欲擺脫台北市的衛星城市地位，投入大量資源發展為獨立核心，區域內四鐵共站為全台唯二，各種生活機能的可及性都非常好，也推升板橋區的房市表現。

至於排名6~10名的是：蘆洲光榮雅寓、蘆洲正仲大廈、蘆洲吉順、蘆洲優之境、蘆洲澄鋒。

透過各社區的生活機能評分，輔以地理資訊系統，將分數以視覺化的方式呈現於地圖，可以提供正打算買房自住的消費者比較清晰的概念，作為篩選購屋區位的參考。

(工商 )