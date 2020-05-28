生華科（6492）28日宣布，該公司開發中新藥Silmitasertib (CX-4945)，獲得美國衛生及公共服務部 (HHS) 旗下之生物醫學先進研究與開發局 (BARDA) 通知，生華科通過海選第一階段，由數千件申請案中脫穎而出，獲選進入一項名為CoronaWathch Program的第二輪口頭簡報階段，有望爭取BARDA贊助臨床經費和共同合作。

為了加速抗Covid-19相關療法的開發，BARDA的贊助經費沒有上限，包括日前分別贊助阿斯特捷利康製藥公司(AZ)和嬌生公司(J&J)各12億美元和10億美元、贊助Moderna生物技術公司4.83億美元加速疫苗開發，生華科在遞件後短時間內就獲入選通知深感振奮，團隊必將全力以赴爭取BARDA的資源和支持。?除了疫苗開發，BARDA在上個月也贊助羅氏大藥廠2500萬美元，用於加速其IL-6抑製劑用於治療新冠肺炎患者人體臨床試驗，生華科新藥Silmitasertib除了同樣能降低促發炎細胞激素IL-6，減緩免疫風暴發生，還兼具抑制新冠病毒轉錄、感染的獨特雙重機制，甚至因為藥物的獨特機制登上國際權威《Nature》科學期刊備受國際重視。?美國生物醫學先進研究與開發局BARDA隸屬於美國衛生及公共服務部HHS，其職能是在公共衛生出現緊急狀態時，為必需的疫苗、藥品、療法和診斷工具的開發和採購，提供一體化、系統性的途徑。BARDA提供大量資金投入在先進研究和加速開發，同時扮演協助美國政府在醫療對策及收購等流程中的協調者，以因應發生緊急公衛事件時的挑戰。如這一次新冠肺炎疫情全球大爆發，BARDA從三月初以來已經投入逾25億美元（約750億台幣）協助各大製藥公司加速研發疫苗和相關療法，不但提供巨額經費，BARDA同時也提前協調生產線，以便成功後可大量產製。?生華科表示，Silmitasertib獲新冠肺炎治療藥物的正面訊號後，第二輪口頭簡報中，生華科團隊將向BARDA評審小組針對新藥Silmitasertib於抗新冠病毒臨床前相關試驗數據以及後續開發計畫提出完整報告。

生華科總經理宋台生指出：除了數據，包括臨床設計、藥物製程、大量生產所需的時間表等，BARDA都希望生華科能提出具體計畫，如果最後榮幸獲選，代表BARDA不但給充裕資金、包括加速進入人體臨床到後端生產製造等，生華科都將獲得和AZ、羅氏、楊森藥廠等相同國家級的支持，就像加入美國國家隊一樣！

(工商 )