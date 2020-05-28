櫃買中心在上周連三場次「富櫃200（一）」、「科技生活」、「生技醫療」主題，以及本周26、27日連兩場次「智慧科技」、「富櫃200（二）」主題業績發表會後，今（28）日第六場次「櫃買特色」主題業績發表會登場線上直播，集雅社（2937）、利機（3444）、奈米醫材（6612）等特色題材三強，將說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心本系列共有六場次主題業績發表會，在近兩周已舉辦五場次主題業績發表會，已有東洋、環球晶、中美晶、杏一、普萊德、森田、友華、豪展、寶島科、晟田、耕興、長科*、鼎翰、健喬、是方等15家上櫃公司登場。

櫃買市場今日「櫃買特色」主題的業績發表會，邀請百貨影音銷售知名品牌集雅社、半導體材料通路商利機、醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠商奈米醫材等3家公司參與，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，投資人可線上觀看。

櫃買中心指出，各場次業績發表會都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站，投資人可查詢櫃買中心網站點閱觀看。

(工商 )