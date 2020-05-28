韓劇《夫妻的世界》描述老公外遇扶正小三後，與前妻互相勾心鬥角的情節，對此醫師黃宥嘉舉例身邊有真實版《夫妻的世界》上演，而小三被扶正後竟察覺老公繼續在外偷吃，這段婚姻僅維持2年就宣告結束。

醫師黃宥嘉上節目《新聞挖挖哇》時，透露當年在醫院時有位學妹是小三，後來被扶正成為正宮並結婚，對象不僅出身台中望族，職業也是醫生，看似門當互對的一段婚姻卻在婚後變了調，兩人即使已經育有2個小孩，但男方則是「慣性外遇」不斷在外偷吃，雖然女方一度向黃宥嘉討教蒐證爭取監護權等事項，最後依舊選擇維持這段「假面婚姻」，她表示只要握有丈夫出軌的證據，忍個20年到50歲時，就能成為「張忠謀夫人」。

黃宥嘉透露學妹難忍老公慣性劈腿，最後仍選擇離婚。（影片／新聞挖挖哇YouTube）

當時黃宥嘉苦勸對方必須要有長遠規劃，所有事情並非像表面那般簡單，更表示：「想成為張忠謀夫人，前提必須得先遇到張忠謀」，最後這段婚姻在2年後以悲劇收場，導火線則是女方受不了老公持續外遇。

(中時電子報)