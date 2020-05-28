曾代表國民黨兩次角逐基隆市長失利，海大教授、前移民署長謝立功，近來悄悄陪同民眾黨主席柯文哲參加民黨團會議1個月，更傳有望接任祕書長，人正在海大上課的謝立功表示，和民眾黨理念相同，不能讓一黨獨大，希望能集結在野力量，一起制衡民進黨。

有意第三度挑戰基隆市長的角逐謝立功，外傳透過柯的共同友人表達加入民眾黨的意願，柯也同意讓他先參加會議，和大家認識一下、培養默契；對此，謝立功證實，民眾黨有透過一些朋友和他接觸，有些會議需要他提供一些過去對於輿情判斷的經驗與論述。

謝立功說，他很認同政黨之間需要制衡的力量，民進黨在立法院一黨獨大，很多事情太過鴨霸，像是港澳條例18條修法，以及促轉會、監察院、考試院等人事同意權，若能集合民眾黨、國民黨等在野勢力，也符合民主制衡的精神。

謝立功說，參加民眾黨相關會議不到一個月，現在是以顧問諮詢角度，如果有需要幫忙的話，他很樂意幫忙，對於是否接任黨團祕書長，謝立功則說，現階段不適合說太多，「時間到就知道」，最重要是理念相同，共同目標是制衡，不能讓民進黨獨大。

國民黨基隆市黨部主委蔡志穎表示，謝立功目前為黨員，沒有擔任任何黨職，對於媒體傳聞，市黨部還要先進行求證，了解是否為媒體或民眾黨對外放話，不多做臆測，也希望黨員同志能一起為國民黨努力，一起為基隆市民服務。

(中時 )