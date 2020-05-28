中央氣象局稍早表示，今日中南部仍受滯留鋒面影響，今晨海峽上生成的對流移進西半部陸地，也已針對西半部地區發布大雨特報，提醒民眾多加留意。

今日西半部的降雨型態多為對流消長的短時強降雨，會一陣一陣的來，局部地區不排除有豪雨發生機率，東半部天氣為多雲偶降雨。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，預估明天周五(29)隨著南風增強，鋒面位置將逐漸向北調整，但是南風帶來暖濕空氣，台灣附近的天氣仍然不穩定，中南部迎風面容易有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力以及不穩定大氣，熱對流發展也會比較旺盛，有機會隨著南風影響北部、東半部地區，因此明天還是一個容易下雨的天氣，外出要持續注意。

吳聖宇指出，周六(30)、周日(31)期間鋒面逐漸北抬到華南北部、長江以南地區，台灣位於太平洋高壓邊緣，鋒面前方，大致為偏南風到西南風環境，迎風面中南部還是會有局部短暫陣雨或雷雨機會，北部、東半部則要留意午後熱對流雷雨的情況，天氣不能算太穩定，但至少暫時擺脫鋒面直接的影響。

(中時 )