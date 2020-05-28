中鋼(2002)7月單月內銷盤價翻揚向上，預期第二季鋼市見底，第三季可望逐步迎向復甦，中鋼穩盤，鋼鐵低價股中鴻(2014)、官田鋼(2017)人氣熱絡，股價強攻。

中鋼已公布7月單月內銷盤價止跌反彈，中鋼7月鋼價平均漲幅1.87%；不過，第三季內銷盤價回跌2.05%。中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。

隨著中鋼7月反轉開高盤，中鋼集團中鴻6月內銷盤價全面平盤，優於市場預期的小跌，顯示穩價的企圖心，另外，外銷盤價並領先反彈。整體盤價以平高盤開出，中止第二季以來的跌勢。

受到鋼市第一季疲弱影響，官田鋼第一季仍虧損，第一季每股淨損0.15元；但因業外轉投資墾丁夏都飯店近期成為解禁後國內旅遊熱門股，官田鋼因低價也獲得市場買盤追進。

同樣預期可受惠全球陸續解封，航太扣件廠豐達科(3004)也成為短期資金搶進標的，股價強彈。豐達科第一季營運仍不淡，EPS 1.40元。但受到新冠肺炎疫情擴散至歐美地區影響，4月營收1.45億元，較3月下滑32.33%，也比去年同期減少35.17%，今年以來並轉為衰退的業績走勢。

另外，市場資金轉進傳產股，具風電概念的世紀鋼(9958)人氣再度轉熱，股價走揚。中鋼集團中鋼構(2013)也帶量上攻。

(時報資訊)