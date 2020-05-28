美股消息面：

1.美國石油協會（API）公布，上周美國原油、汽油和餾分油庫存均見成長。上周（截至5月22日）美國原油庫存增加870萬桶，為5.3億桶，分析師預期為減少190萬桶。美國期油交割地庫欣的原油庫存減少340萬桶。美國上周煉廠煉油量增加33.2萬桶/日。上周汽油庫存增加110萬桶，遠超出市場預估的增加10萬桶。餾分油庫存增加690萬桶，遠超出市場預期的增加180萬桶。上周美國原油進口量每日增加200萬桶。

2.媒體報導俄羅斯擬於7月放緩減產力道，以及美中兩國緊張關係升高，周三紐約7月期油收跌1.54美元或4.5%，為每桶32.81美元。倫敦布蘭特7月期油收跌1.43美元或近4%，為每桶34.74美元。

3.美國聯準會發布地區經濟報告「褐皮書」，內容指出受到防止新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施打擊，過去幾周各轄區經濟活動大幅萎縮，受訪企業人士大多對前景抱持悲觀看法，擔心經濟復甦緩慢，以及員工重返工作意願低落。

(時報資訊)